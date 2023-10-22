Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Об этой хитрости советских поваров уже забыли: как сделать самое вкусное пюре

Об этой хитрости советских поваров уже забыли: как сделать самое вкусное пюре

22 октября 2023 07:30
Об этой хитрости советских поваров уже забыли: как сделать самое вкусное пюре

Изменить нужно лишь один ингредиент.

Советские столовые предлагали посетителям множество разнообразных блюд. Но именно картофельное пюре пользовалось особенной популярностью. И нравилось оно публике не только из-за насыщенного вкуса, но и благодаря низкой стоимости.

Как оказалось, повара шли на хитрость, чтобы удешевить блюдо. Вместо молока они использовали бульон из-под вареной картошки. Он обладал насыщенным вкусом, что сказывалось и на самом пюре, делая его питательнее и вкуснее.

Так, жидкость из-под картошки нужно было добавить практически в готовое блюдо. После того как сам вареный картофель повара размяли, они вливали бульон вместе с маслом и разминали его вновь.

И именно благодаря этому пюре получалось нежным, с насыщенным вкусом. А отсутствие молока делало его значительно дешевле, что не могли не оценить советские граждане.

Фото: Кадр из фильма «Официант» (1983)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше