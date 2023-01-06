Об этой чудной новогодней традиции из СССР современные дети и не догадываются

Сегодня такое вряд ли можно увидеть.

Традиция отмечать Новый год пришла в советское время в 30-е годы. С тех пор это любимый народный праздник. Однако многие новогодние детские обычаи забылись, а ведь когда-то они являлись неотъемлемой частью торжества.

Во времена СССР на праздничную елку вешали всякие сладости. Шоколадные конфеты могли себе позволить не все, но ради Нового года каждая семья делала исключение. Родители прятали их вместе с фруктами в красивую коробку, а затем подвешивали ее на веревке. Особым украшением елки становились мандарины, которые в то время тоже считались дефицитным продуктом.

Новогодние открытки — еще одна забытая добрая традиция. Перед праздником ими затаривались в огромных количествах. Открытки дарили близким, друзьям, отправляли дальним родственникам в письмах.

Канул в лету и еще один обычай. В те времена Дед Мороз и Снегурочка занимали почетное место под елкой. Фигурки покупали в магазинах или делали своими руками. Их берегли и не разрешали детям играть в такие игрушки.