Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга

Ужастик преодолел кучу препятствий, чтобы добраться до экранов, но критиков впечатлить так и не смог.

С наступлением октября Хэллоуин все ближе, а многие уже начинают активно готовиться — так что неудивительно, что сейчас первые строчки топов мирового стриминга занимают именно хорроры.

Фанаты жанра уже наверняка готовят список фильмов-адаптаций короля ужасов Стивена Кинга, которыми будут радовать себя холодными октябрьскими вечерами до наступления долгожданного самого страшного дня в году.

К слову, многие экранизации Кинга действительно получили еще одну волну популярности в последнее время, в том числе и прошлогодний ужастик, релиз которого для многих прошел незаметно — спустя год после вымученной премьеры фильм внезапно стал хитом на платформе HBO Max.

«Жребий» неожиданно вошел в топ-10 самых популярных фильмов на HBO Max

Ужастик, ставшей третьей по счету адаптацией романа Стивена Кинга «Салемов удел», появился на стриминговой платформе ровно год назад, а несколько дней назад оставался в топе самых просматриваемых фильмов.

Сюжет разворачивается вокруг писателя Бена Мейрса, который возвращается в родной городок под названием Иерусалимов Удел, чтобы преодолеть творческий кризис и найти вдохновение для своей новой книги. Вскоре Бен начинает замечать, что в городе без вести пропадают люди — причем как по одному, так и целыми семьями — а позднее он узнает, что живет по соседству с вампирами.

«Жребий» мог и не выйти вовсе — фанаты Кинга пожалели, что фильм в итоге продолжили снимать

Хотя попыток адаптировать «Салемов удел» в фильм было немало и до этого, только в 2019 году поклонники писателя поверили в то, что экранизация у романа все-таки будет — тогда создатели «Жребия» и объявили о намерении снять картину.

Буквально через несколько месяцев мир накрыла пандемия COVID-19, и, как и многие другие кинопроекты, «Жребий» остался в подвешенном состоянии. Параллельно с этим поползли слухи о том, что в процесс производства постоянно вмешивается руководство студии, что провоцирует конфликт с творческой группой — все это в какой-то момент убедило фанатов Кинга в том, что, возможно, фильм получится совсем не таким, каким они его представляли.

В итоге «Жребий» остался и без премьеры в кинотеатрах, выйдя сразу на HBO Max — в дополнение к этому картину завалили негативными отзывами, что и сказалось на отсутствии интереса потенциальной публики. Сейчас у «Жребия» сохраняются рейтинги в 45% и 38% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Кстати, несмотря на разгромные отзывы, достоинства у «Жребия» тоже можно найти, даже по сравнению с предыдущими адаптациями — о том, чем выгодно выделяется новый фильм, рассказали здесь.