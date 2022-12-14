Об этом зрители не подумали: как Хюррем спасла Айбиге, сорвав ее свадьбу

История отношений Хюррем и нежной Айбиге является одной из самых ярких сюжетных линий сериала «Великолепный век». Девушка должна была выйти замуж за Мустафу, но они оба не хотели этого брака. Тем более что Айбиге и вовсе влюбилась в Бали-бея. Хюррем мастерски расстроила готовящуюся свадьбу, сначала убедив девушку не отказываться от истинных чувств, а затем запустив сплетни о ее побеге. Считается, что этот эпизод показывает противоречивый характер наложницы, которой двигали не благие побуждения, а собственная выгода.

Однако пользователи Сети уже предположили, что таким образом Хюррем просто спасла Айбиге, сорвав ее свадьбу. Ведь поверхностный и эгоистичный Мустафа безжалостно разбил бы сердце жене, изменяя ей направо и налево. Кроме того, девушке пришлось бы терпеть унижения от Махидевран, которая не упустит случая уколоть Айбиге. Да и финал супругу Мустафы ждал бы печальный — после его казни их общие дети были бы тоже казнены, а впереди были бы презрение и нищета. И от такой судьбы Хюррем и уберегла Айбиге.