﻿Об этом знают лишь любители сериалов: что категорически запрещено делать в Бразилии

В разных странах действуют свои правила вежливости. Некоторые из них могут показаться иностранцам странными, особенно если на родине так себя вести не принято.

Перед тем, как отправиться в Бразилию, нужно учесть много нюансов. Например, в этой жаркой стране категорически запрещается говорить тихо и бубнить себе что-то под нос. Об этом отлично знают поклонники бразильского «мыла», где все герои ведут даже светские беседы на повышенных тонах. Бразилия — очень шумная и суетливая страна. Когда человек мямлит, это считывается собеседником как неуважение и дурной тон.

Кроме того, жители этой страны обожают прикасаться друг к другу, даже если речь идет о незнакомцах. При встрече темпераментные бразильцы любят обниматься и трижды целоваться в щеку. Они особо не соблюдают дистанцию во время разговора как скандинавы — бразильцы предпочитают подходить к собеседнику близко. Также женщина может спокойно прикоснуться к мужчине, и это вовсе не означает, что она хочет близости.