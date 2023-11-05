«Об этом я сожалею»: Певцов сделал душераздирающее признание о браке

Дмитрий Певцов вот уже почти 30 лет женат на Ольге Дроздовой. В жизни крепкой и, казалось бы, счастливой пары были свои испытания. В новом интервью актер поделился шокирующими откровениями о собственном браке.

Артист оказался не из тех, кто не признает ошибок. Лицедей публично покаялся в том, что порой вел себя с любимой женщиной неподобающим образом. По уверению знаменитости, он не раз делал больно своей избраннице. И если бы звезда экрана мог, то с огромной радостью вернулся бы в прошлое, чтобы все изменить.

«Иногда делаешь больно любимому человеку. Об этом я сожалею», — подчеркнул мачо в одном из выпусков YouTube-канала «НЕ ПРУСТ».

Кроме того, Певцов поведал, что однажды ему приснился сон, в котором он потерял свою жену. По уверению Дмитрия Анатольевича, страшнее сновидения у него не было. Как оказалось, больше всего в жизни он боится остаться без законной супруги.