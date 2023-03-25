Об этом вы точно не знали: как изначально хотели назвать кота Матроскина и почему

Эдуард Успенский представил первую книгу про приключения дяди Федора «Дядя Федор, пес и кот» в 1974 году. Трогательное произведение сразу же понравилось читателям, из-за чего писатель представил несколько продолжений и три мультфильма. Зрители признавались, что в восторге от самих историй и персонажей, а особенно — от кота Матроскина, который по задумке автора носил совершенно другое имя.

Дело в том, Успенский планировал назвать кота в честь своего друга и сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина. В первых черновиках его звали Тараскин, но сам Анатолий был категорически против. Он запретил Успенскому трогать его фамилию.

Однако уже после выхода книги в печать и всесоветской популярности Тараскин передумал. Он признавался Успенскому, что совершил ошибку, но писатель уже не мог исправить ситуацию и переименовать героя.