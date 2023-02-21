Об этом вам в школе точно не рассказывали: как Тургенев три раза вырывался из объятий смерти

Знаменитый писатель, подаривший миру тургеневскую девушку — красивую, скромную, самоотверженную, был глубоко несчастлив в любви и безостановочно заигрывал с жизнью.

Впервые на волоске от гибели Тургенев оказался в детстве, когда чуть не упал в вольер с медведями во время семейного путешествия в швейцарском Берне. Только молниеносная реакция отца спасла будущего великого литератора от гибели.

Другой раз он чуть не погиб в пожаре на судне «Николай I», которое везло его на учебу в Германию. Ему было всего 20 лет, и это была первая поездка юноши без родителей. В хаосе и суматохе полуголые люди, кашляя, прыгали в шлюпки, бросали туда личные вещи. Тургенев сам спас нескольких женщин. Большое впечатление на него произвела старушка. Она как будто увидела в нем то ли печать чего-то, то ли нехороший знак.

Она схватила его за руку и умоляющим голосом промолвила: «Нет, барин, никто в своей жизни не волен, и вы не вольны. Что Бог велит, то пусть и сбудется, ведь это значило бы на себя руки наложить, а за это бы вас на том свете покарали».

Мысли о самоубийстве посещали писателя неоднократно, когда он жил в Швейцарии. А однажды Тургенев чуть на подрался на дуэли с другим русским классиком Львом Толстым.

Другая опасность чуть не настигла его в озере: плавая, он обнаружил рядом с собой абсолютно голую женщину. Она преследовала писателя, и ему не сразу удалось сбежать от нее.