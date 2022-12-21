Об этом увлечении Елизаветы II стыдятся даже упоминать: его обожают в России

Королева Великобритании Елизавета II никогда не сидела без дела. У монаршей особы было множество разных хобби, но о некоторых из них по каким-то причинам не принято говорить в высших кругах.

Почти всю свою жизнь Елизавета II занималась плаванием и достигла в этом спорте определенных успехов. Свою карьеру в престижном спортивном клубе Bath Club она начала еще в 10 лет, когда изучила стиль брасс. Вскоре будущая королева получила свою первую награду за плавание. Позднее Елизавете II вручили значок Bath Club за демонстрацию грации и мастерства в дайвинге. После своей коронации Елизавета II стала покровительницей Ассоциации любительского плавания.

Кстати, эту любовь унаследовал и ее сын — нынешний правитель Великобритании Карл III. Он с молодых лет обожает воду, а в его резиденции оборудован специальный бассейн. Но это хобби королевы, столь любимое россиянами, почти не упоминается в британской прессе. Возможно, все из-за статуса и сложившегося имиджа Елизаветы II, которую как-то неловко представлять в обтягивающем купальнике.

Впрочем, королеве это не мешало заниматься любимым делом. Она видела в плавании не просто спорт, а деятельность, способствующую благополучию нации, как пишет журнал Swimming World.