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Об этом тайном принципе питания знают все олимпийские чемпионы: будете в восторге

31 октября 2023 20:00
Об этом тайном принципе питания знают все олимпийские чемпионы: будете в восторге

Неожиданное правило помогает ставить мировые рекорды.

Питание — одна из главных составляющих успеха любого спортсмена. Правильно подобранный рацион помогает увеличить выносливость, делает атлетов сильнее и быстрее. Но идеальный прием пищи — это не только выверенная порция с необходимым количеством микроэлементов.

Как признаются и сами спортсмены, и их тренеры, любой завтрак, обед или ужин должен доставлять радость. Положительные эмоции от вкусной еды и напитков всегда помогут настроиться. И нередко только такие мелочи приводят к победе и помогают ставить мировые рекорды.

Поэтому, по словам олимпийских чемпионов, при составлении диеты или меню нужно не забывать о любимых вкусах и продуктах. Сами спортсмены нередко балуют себя любимой, но вредной едой, поэтому советуют всем руководствоваться этим правилом и никогда не ставить слишком строгих ограничений.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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