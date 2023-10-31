Об этом тайном принципе питания знают все олимпийские чемпионы: будете в восторге

Питание — одна из главных составляющих успеха любого спортсмена. Правильно подобранный рацион помогает увеличить выносливость, делает атлетов сильнее и быстрее. Но идеальный прием пищи — это не только выверенная порция с необходимым количеством микроэлементов.

Как признаются и сами спортсмены, и их тренеры, любой завтрак, обед или ужин должен доставлять радость. Положительные эмоции от вкусной еды и напитков всегда помогут настроиться. И нередко только такие мелочи приводят к победе и помогают ставить мировые рекорды.

Поэтому, по словам олимпийских чемпионов, при составлении диеты или меню нужно не забывать о любимых вкусах и продуктах. Сами спортсмены нередко балуют себя любимой, но вредной едой, поэтому советуют всем руководствоваться этим правилом и никогда не ставить слишком строгих ограничений.