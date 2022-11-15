Об этом тайно мечтает каждая: в судьбу Дуняши из «Тихого Дона» сложно поверить

Роль Дуняши в фильме «Тихий дон» стала дебютом для молодой актрисы Натальи Архангельской. Именно на съемочной площадке на симпатичную девушку обратил внимание режиссер Яков Сегель. Архангельская к тому времени уже успела пережить разочарование в любви — она встречалась с Борисом Андроникашвили, но его мама настояла на их расставании.

Брак с Сегелем тоже не задался. Постановщик ревновал молодую супругу, а она противилась его постоянному контролю. От супруга она ушла к актеру Александру Фадееву, который довольно пренебрежительно к ней относился, так как был избалован женским вниманием. Счастья не принесла Наталье и семейная жизнь с Владимиром Андреевым. Он довольно быстро увлекся Натальей Селезневой, к которой и ушел от жены.

И только в третьем браке мечта женщины осуществилась: Архангельская получила, наконец, взаимную и безусловную любовь. Она вышла замуж за французского журналиста Влада Вишневски. Вместе они прожили тридцать лет. А Наталья, преисполнившись любви, выступила свахой. Она стала доброй феей для людей, тайно мечтавших встретить свое счастье. Ее младшая сестра вышла замуж за француза, а актер Алексей Шейнин взял в жены уроженку Парижа — и все это благодаря усилиям актрисы.