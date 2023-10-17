Об этом шушукались все актеры: у Меньшова был особенный сын-артист

Владимир Меньшов за годы карьеры успел поработать во множестве ярких проектов. Его фильмы делали артистов знаменитыми не только на родине, но и за границей. Однако только одного актера он открыл и представил публике.

Дело в том, что до съемок в комедии «Ширли-мырли» практически никто не знал о таланте Валерия Гаркалина. В то время он снялся лишь в нескольких фильмах и блистал только на театральной сцене. Но Меньшов смог разглядеть в нем необходимую харизму и пригласил сразу на три роли — братьев Василия, Иннокентия и Романа.

Многие артисты не понимали, почему Меньшов остановил свой выбор именно на Гаркалине. Однако уже после выхода ленты были поражены фееричной игрой артиста. И именно картина «Ширли-мырли» сделала артиста настоящей звездой, а Владимира Меньшова негласно стали считать крестным отцом молодого актера.