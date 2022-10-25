Об этом реквизите из советского кино мечтал каждый: купить было невозможно

Советские фильмы объединяет между собой не только талант актеров и режиссеров, злободневный сюжет или популярность у зрителей. Просматривая многие из них, можно увидеть то, о чем в СССР мечтали все без исключения, а вот купить, увы, могли далеко не все.

Речь идет об автомобилях марки «Москвич». Свою историю они начали в 1938 году и уже в 1941-м появились на экранах — в известной комедии «Сердца четырех». Как оказалось, это было лишь начало большого пути. Как пишет портал «Культура », впоследствии «Москвичи» снимались в таких картинах, как «Осторожно, бабушка!», «Зеленый огонек», «Бриллиантовая рука».

Приобрести же такой «реквизит» в личное пользование можно было только по предварительной записи и за немалые деньги. Вот почему семьи, в которых был этот легендарный автомобиль, считали его своей самой главной ценностью.