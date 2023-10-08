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Об этом приборе с дырочками знают лишь те, кто жил в СССР: не поверите, зачем он нужен

8 октября 2023 19:45
Об этом приборе с дырочками знают лишь те, кто жил в СССР: не поверите, зачем он нужен

Молодежь в жизни не догадается.

В СССР, несмотря на товарный дефицит, производилось множеством различных товаров, в том числе и бытовых приборов. Сегодня большинство приспособлений, привычных для советских людей, кажутся нынешнему поколению необычными и странными. У многих на дачах хранится странный предмет с дырочками.

С виду он похож на портсигар, но к чему отверстия? Если открыть чудо-вещь, то яснее от этого не станет. В бархатном футляре, похожем на чехол для очков, лежит продолговатая палочка. И больше ничего.

Но туристы мгновенно идентифицируют эту незамысловатую, но полезную вещицу.

Так в СССР выглядела портативная грелка. Благодаря угольной палочке прибор мог держать тепло около семи часов, помогая любителям пеших путешествий не отморозить руки. Нельзя было себе представить поездку в горы без этого чудесного приспособления. За вещицей и сегодня охотятся многие туристы.

Фото: кадр из YouTube видео (2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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