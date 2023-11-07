Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Об этом предмете мечтали все советские модницы: сейчас он кажется бесполезным

Об этом предмете мечтали все советские модницы: сейчас он кажется бесполезным

7 ноября 2023 06:30
Об этом предмете мечтали все советские модницы: сейчас он кажется бесполезным

Вы наверняка знаете, о чем речь.

В погоне за красотой советские женщины не бегали в парках и не занимались йогой. Они предпочитали другие упражнения — те, которые можно было выполнить на диске здоровья.

В прошлом тренажер, известный также под названием «Грация», был чрезвычайно популярен. О нем мечтала почти каждая: считалось, что именно этот вращающийся круг поможет обрести идеальную фигуру и тонкую талию.

На диск вставали обеими ногами. Нижней частью туловища двигали в разные стороны. Верх должен был оставаться неподвижным.

Многие верили: именно «Грация» поможет укрепить пресс и убрать пару-тройку лишних сантиметров. Пик популярности пришелся на пятидесятые, но в чудо-свойствах тренажера быстро разочаровались. Несмотря на это, диски здоровья продаются до сих пор.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше