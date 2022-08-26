Об этом подлом поступке Крутого не знал никто: на «Песне года» молчали о громком скандале

Ангелина Вовк долгие годы являлась бессменной ведущей фестиваля «Песня года». Знаменитость принимала участие в многочисленных выпусках вместе со своим коллегой Евгением Меньшовым. И именно она пригласила в организаторы Игоря Крутого, который, как уверена телеведущая, в итоге решил избавиться от нее.

По словам Вовк, сначала у них с Крутым складывались весьма хорошие отношения. Однако спустя некоторое время произошел весьма неприятный случай, который убедил телеведущую в том, что от нее хотят избавиться. На съемках одного из выпусков ее и Меньшова специально держали в неведении перед их выходом на сцену. А когда они оказались перед камерами, чтобы снять нужный эпизод, оказалось, что работу над ним уже давно закончили, поэтому Вовк с коллегой могут отправляться домой.

Как считает знаменитость, разоткровенничавшаяся в одном из интервью, именно Крутой решил поступить так с ней и Меньшовым. Продюсер не отнесся с должным уважением к ветеранам программы, из-за чего она все еще на него в обиде.