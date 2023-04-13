Об этом никто не задумался: что не так с полетом Юлии Пересильд в космос

Премьера амбициозной картины «Вызов» приурочена ко Дню космонавтики. Часть фильма сняли на МКС, и съемочной группе пришлось столкнуться с серьезными трудностями.

Исполнительница главной роли Юлия Пересильд никак не могла нормально помыть голову. Дело в том, что количество воды на МКС ограничено, поэтому приходится выдавливать несколько капель и распределять их по волосам. Уже после этого наносится шампунь, который смывают влажным полотенцем. Сам процесс мытья головы превращается в целое приключение, ведь заветные капли воды так и норовят ускользнуть. Накануне полета Юлия даже не задумывалась об этом.

На этом проблемы не закончились. Фильм рассказывает о любви, и без романтических сцен здесь обойтись невозможно. Однако гравитация мешала главным актерам поцеловаться, из-за чего съемки затянулись. Зрители совсем скоро узнают, как они справились с задачей.

Также артистам и режиссеру Климу Шипенко пришлось сменить рацион. Космическая трапеза разительно отличается от земной, ведь астронавты, как известно, берут с собой сублимированные продукты. Съемочной группе пришлось учиться есть и пить из тюбиков.