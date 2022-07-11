Об этом никто не думал: вот о чем жалеет Петросян после развода со Степаненко

С момента развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко минуло уже 4 года, но, как оказалось, юморист до сих пор с ностальгией вспоминает некоторые моменты их прошлого. Правда, никто из фанатов даже подумать не мог, что относится это не к личной жизни, а к работе. Комический дуэт Петросяна и Степаненко на экране имел миллионы поклонников: их миниатюры цитировали и передавали друг другу. И именно о данном дуэте и жалеет Петросян после развода.

«Искренне его жаль», — заявил Петросян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи ».

Он подчеркнул, что хотел сохранить нормальную рабочую связь, поэтому предлагал Степаненко разойтись мирно. Однако она предпочла судебные баталии. Более того, сейчас Петросян не вырезает из своих телепрограмм прошлые номера с экс-супругой. По его словам, зритель не должен страдать из-за их личных ссор и лишаться интересных сценок. Новые миниатюры Елена с бывшим мужем не снимает — она наотрез отказалась сотрудничать с его командой.

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