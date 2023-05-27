Об этом недостатке Тельцов почти никто не знает: хорошо его скрывают

Люди, рожденные под знаком Тельца, производят на окружающих впечатление славных малых. Отзывчивые, мягкие, доброжелательные - такими предстают подопечные Венеры при знакомстве. Но, как и у всех остальных, у Тельца тоже есть недостатки, которые он успешно скрывает от посторонних глаз. Лишь случайное стечение обстоятельств способно пролить свет на его истинную сущность. Рассказываем, о каком главном минусе молчит представитель земной стихии.

Лень

Представители земной стихии получили в гороскопе репутацию трудоголиков. Если кто-то задерживается допоздна в офисе и выдает “пятилетку за три года”, то можно в гадалке не ходить - речь идет о Тельце. Глядя на подопечных Венеры, окружающие только удивляются: на каких батарейках они только работают в таком-то бешеном темпе?!

Но мало кто догадывается о том, что на самом деле уроженцы земного знака - редкостные ленивцы.

Все, о чем мечтают большинство Тельцов - расположиться поудобнее на диванчике с запасом любимой еды, включить какой-нибудь увлекательный сериальчик и проводить так целые дни напролет. Именно так выглядит идеальный день.

Если Тельцу выпадает выходной, можно не сомневаться, что он проведет его в максимально расслабленном состоянии. Даже в том случае, если близкие вытащат представителя знака за город или на природу, он и там найдет себе укромный уголок, в котором можно просто поваляться без помех, послушать музыку и поглазеть в небо.

Так каким же образом уроженцы знака сочетают в себе такую всепоглощающую лень с трудоголизмом?

Астрологи говорят, что некоторые Тельцы действуют от противного - нагрузив себя делами, они стараются побороть свой недостаток, справиться с ним. У кого-то это успешно получается, но в большинстве случаев знак терпит фиаско.

Другие лишь имитируют бурную трудовую деятельность, а на самом деле только и мечтают о том, как бы поскорее отправиться домой. И засиживаются допоздна за компьютером не потому, что поглощены делами, а потому что зависают в интернет-чатах, социальных сетях, на сайтах, а потом судорожно пытаются наверстать упущенное.

Нет, безусловно, среди Тельцов немало людей, которые по-настоящему готовы пахать без перерывов на выходные и праздники.

Однако, по мнению астрологов, подавляющее большинство все же подвержены сильной лени. Сидя за рабочим компьютером, они постоянно представляют себе уютный диванчик дома или гамак на даче.