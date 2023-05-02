Об этом недостатке Дев почти никто не знает: хорошо его скрывают

В гороскопе за Девой закрепилась репутация знака, поладить с которым довольно сложно. Характер у представителей земной стихии действительно не сахар, и хотя они обладают целым рядом достоинств, стоит признать, что негативных черт у них тоже хватает. О том, какими недостатками наделена Дева, астрологи говорили уже не раз. Однако пришла пора назвать не самое приятное качество, которое уроженцы этого знака хорошо скрывают до поры до времени - столкнувшись с ним впервые, окружающие испытывают недоумение.

Девам невозможно угодить

Люди, рожденные под знаком Девы, невероятно придирчивые, когда дело касается поступков и личностных качеств других людей. В голове у представителей земной стихии существует свой собственный идеальный мир, в котором все разложено по полочкам, но, конечно же, он имеет крайне мало общего с реальностью.

Как только Дева сталкивается с чем-то, что противоречит ее концепции совершенного мира, на несколько мгновений она буквально столбенеет.

Как так? Ведь она-то давно продумала все варианты развития событий и остановилась на самом лучшем, так почему же вселенная устроила все ровно наоборот? то за несправедливость такая?

Ступор у Девы проходит довольно быстро, и тогда она решительно направляется вперед, чтобы исправить ошибки, допущенные мирозданием, и сделать все так, как считает правильным. Впервые столкнувшись с тем, как уроженец знака начинает возмущаться и что-то переделывать, окружающие испытывают настоящий шок.

А позднее к недоумению добавляется чувство вины, потому что, переделывая чужие “косяки”, земной знак будет ругать тех, кто их допустил, на чем свет стоит.

Припомнит прошлые ошибки и предречет будущие, одним словом, сделает все, чтобы “виновники” ощутили себя не в своей тарелке, осознали меру, степень и глубину своего промаха.

“Ей невозможно угодить”, - вздыхают жертвы идеализма Девы.

Умом они понимают, что не виноваты, но осадочек все равно остается. В личных отношениях представители земного знака ведут себя точно так же, утомляя партнеров бесконечными придирками и нотациями, как нужно правильно себя вести, по крайней мере, в их присутствии.

Астрологи рекомендуют Девам выдохнуть, расслабиться и попробовать посмотреть на мир не только под своим собственным, но и под чужим углом зрения и признать, что такое мнение тоже имеет право на существование. Не стоит набрасываться, как зверь, на тех, кто якобы не прав - лучше притормозить не секундочку и задуматься, может, не правы как раз вы?