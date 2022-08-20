Об этом никто не знал: раскрыта тайная связь Дроздова и «Поле чудес» Якубовича
Известный ведущий умудрился замахнуться на святое.
Зрители привыкли видеть Николая Дроздова в качестве ведущего программы «В мире животных». Однажды популярный шоумен покусился на святое и перетянул на себя все внимание у Леонида Якубовича все внимание в программе «Поле чудес».
В 1997 году Дроздов не только умудрился появиться за барабаном, но и победить там. Триумф Дроздова не остался незамеченным: присутствующие в студии и зрители только и делали вид, что судачили о съемке с участием популярного натуралиста.
Сам Дроздов об участии не жалеет, но неоднократно подмечал: свою минуту славы он получил, а конкурировать с Якубовичем и вовсе не планировал.
Сейчас Дроздов все реже появляется на публике. Натуралист посвящает время жене и собственному здоровью.