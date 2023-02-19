Об этом мало кто знает: вы не поверите, какой важной сцены могло бы не быть в «Служебном романе»

Одна из самых популярных сцен, без которой сложно представить «Служебный роман», далась актерам весьма непросто. Как минимум пять дублей разборки Новосельцева и Самохвалова в кабинете заместителя директора не получались. Почему?

Эпизод, в котором Новосельцев врывается в кабинет и отдает 20 рублей герою Басилашвили, после чего на глазах у Калугиной отвешивает тому пощечину, заставил съемочную группу понервничать.

Причина крылась в интеллигентном и кротком характере Мягкова, который просто не мог поднять руку на коллегу. Весь коллектив, включая Олега Басилашвили, пытался уговорить исполнителя роли Новосельцева ударить оппонента, что называется, от души.

«Я ему сказал: „Андрюш, ну я тебя прошу, ну дай мне как следует по лицу, я не обижусь. Ну, будет мне больно, но ты дай как следует“», — вспоминал экранный Самохвалов много лет спустя.

После уговоров и ряда неудачных попыток, когда рука, подлетая к лицу, просто смягчалась, артист собрался с силами и ударил как следует. Если бы Мягков не смог побороть свою скромность, то, вероятно, эта сцена в фильм бы не вошла.