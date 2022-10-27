Об этом фильме Кончаловского умалчивали 20 лет: не для СССР

Картина «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» стала третьей работой в режиссерской карьере Андрея Кончаловского. Проект был снят в 1966 году, однако тогда до зрителей он так и не дошел.

Причина, по которой о ленте умалчивали 20 лет (впервые ее достали с дальней полки лишь в 1986-м), оказалась довольно специфической. Повествование развернулось в типичной русской деревне, а история любви робкой хромоножки Аси и непутевого Степана лишь казалась главной сюжетной линией. На самом деле Кончаловский показал всю трагичность судеб фронтовиков и тех, кому довелось быть узниками лагерей.

Именно это и не понравилось руководству СССР, где люди были счастливы и еще раз счастливы. Таким образом, киноделу попросту не позволили предать огласке правду о жизни обычных советских граждан, которая была далека от той, какой ее пытались показать на экране.