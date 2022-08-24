Об этом фильме Гайдая не знают даже его страстные поклонники

Культовые произведения Леонида Гайдая каждый россиянин может перечислить, не задумываясь; преданные поклонники режиссера вспомнят всю его фильмографию, но и среди них не все знают о существовании «Черных перчаток».

Это короткометражная лента, выпущенная «Мосфильмом» после премьеры и громкого успеха картины «Иван Васильевич меняет профессию». В ней основным двигателем сюжета выступает Жорж Милославский, покусившийся на чужое имущество.

В короткометражке зрителям дали возможность увидеть сцены, вырезанные из повествования полного метра, а также измененный финал. В концовке Милославский не успевает скрыться от преследователей — милиционеров и врачей.

В тот момент, когда ему кажется, что он ушел от погони на речном трамвае, двух девушек по бокам от него сменяют улыбающиеся стражи порядка. Жорж лишь пожимает плечами с грустной улыбкой, и фильм заканчивается.

В советское время это немое кино можно было купить лишь в магазинах, однако теперь оно доступно для просмотра в Сети.