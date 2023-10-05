Об этом члене семьи Проскуряковой и Николаева мало кто знает: живут под одной крышей 14 лет

Пара Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой считается образцовой. Поначалу многие не поверили в искренность любви маститого композитора и начинающей певицы, однако за 13 лет брака супруги смогли переубедить всех скептиков. Вместе они воспитывают дочь Веронику, которой скоро исполнится восемь лет.

Пусть чета не стесняется давать интервью и рассказывать о своей личной жизни, поклонники не знают многих особенностей их быта. Оказалось, в доме Николаева и Проскуряковой живет еще один член семьи, с которыми фанаты знаменитостей не были знакомы. Речь идет о собаке по имени Зоя Игоревна.

Пушистая питомица никогда не появлялась на станицах супругов в соцсетях. Четвероногой подруге уже 14 лет. Пара заботится о собачке и регулярно водит ее к грумеру. Правда, по фото заметно, что у Зои проблемы со здоровьем: зрачки животного побелели.