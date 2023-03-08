Об этом Басилашвили до сих пор вспоминает с ужасом: что случилось на съемках «Служебного романа»

Одной из самых ярких ролей в карьере Олега Басилашвили стал заместитель директора Юрий Самохвалов в лирической комедии «Служебный роман». Зрители остались в восторге от перевоплощения артиста, но мало кто из них знал, с какими сложностями столкнулся артист во время работы над фильмом.

Дело в том, что в одной из сцен герой Басилашвили должен был ехать за рулем автомобиля. Эпизод должен был длиться всего лишь несколько секунд, но артист не умел водить и никогда не оказывался в кресле водителя.

Перед началом съемок звезда экрана старательно изучил азы вождения, однако это не спасло от трагедии. Уже к концу эпизода перед его автомобилем выскочили две девушки, и Басилашвили, испугавшись, что задавит их, не справился с управлением.

«Я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ... Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск „Союзпечати“», — вспоминал после артист.

В итоге конфликт удалось сгладить, и никто из съемочной группы не пострадал, но инцидент Басилашвили вспоминал еще долгие годы.