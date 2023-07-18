Об этих вещах из СССР мечтают все модники в мире: они пылятся у вас в шкафу, а зря

Мода отличается своей цикличностью. Знаменитые дизайнеры нередко вдохновляются трендами ушедших дней, выбирая за эталон ту или иную эпоху. И в последние сезоны все больше экспертов обращают внимание на винтажную моду Советского Союза, выискивая в ней множество ярких решений.

Так, вещи с принтом полька-дот, который более известен как узор «в горошек», становятся день ото дня все популярнее. Футболки, брюки, рубашки с такой расцветкой мечтают заполучить модники со всего мира, но большее количество таких вещей в шкафах старшего поколения. Дело в том, что платья и сорочки «в горошек» были очень популярны во времена СССР и до сих пор пылятся в гардеробах.

Похожая судьба и у брюк клеш, которые были популярны в конце прошлого века. Такой фасон штанов уверенно возвращает свои позиции, а винтажные модели, оставшиеся от советских модников, будут весьма актуальны.

Последней деталью гардероба, которая вновь оказалась на подиумах, можно назвать яркие женские пальто. Такие наряды были популярны в 60-х, а теперь яркую верхнюю одежду вновь можно встретить на признанных иконах стиля. И любители моды со всего мира с завистью будут смотреть на пальто бабушки, которое удалось найти в семейном гардеробе.