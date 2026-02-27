Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)

Если пройдете на 5/5, смело называйте себя знатоком.

Все-таки была в советском кино своя особая атмосфера, согласитесь? А какие уютные квартиры там показывали! Причем по многи сразу было ясно: тут живут профессора, тут жулики, а тут просто семья, которая десять лет копила на хрусталь.

Мы взяли 5 кадров из старых советских фильмов. Интерьеры, комнаты, спальни – всё то, что обычно висит на заднем плане, пока актёры разыгрывают главные сцены.

Но именно эти стены, обои, ковры и люстры создают ту самую атмосферу, которую мы помним с детства. Попробуете по стоп-кадрам угадать названия фильмов?

Мы в вас не сомневаемся!

