Об этих игрушках мечтали все дети в СССР: сейчас никто не посмотрит

Ассортимент советских детских магазинов оставлял желать лучшего. Неслучайно появились шутки о деревянных игрушках, в которые играли малыши в СССР. Однако наследникам в зажиточных семьях и тогда были доступны довольно навороченные предметы развлечений. Их ровесникам оставалось только мечтать о подобных вещах. Правда, современные дети на них даже не посмотрели бы.

Так, предметом зависти советских девочек была шагающая кукла со специальным механизмом. Стоила она по тем меркам немало, больше 10 рублей. Мальчики же грезили о немецкой железной дороге, которая выглядела как миниатюра настоящей — со своими локомотивами, тепловозами, рельсами и стрелками. Ее цена доходила до 36 рублей.

Обожали дети и игровой набор доктора, ведь эта профессия считалась престижной. Ценным подарком для маленьких ученых была большая коробка с надписью «Юный химик». Внутри находились реактивы, пипетки, пробирки, которые позволяли делать смелые опыты.

Была в СССР и своеобразная электронная приставка — так можно назвать планшет для игры в морской бой с макетами кораблей. Любители музыки засматривались на металлофон, который позволял вывести любую популярную мелодию.

Кроме того, у маленьких девочек было еще два желанных подарка на все дни рождения — кукольная коляска и кухня «Анютка». Экономным родителям приходилось собирать подобные игрушки из подручных средств, так как в магазинах за них просили немало.