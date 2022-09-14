Об эмиграции не задумывался: кто вынудил кумира миллионов Олега Видова покинуть страну
Артист решился на эмиграцию не просто так.
Олег Видов был одним из самых успешных российских актеров. Миллионы поклонниц следили за каждым его шагом и ждали на экранах его новые проекты. Однако неудачный роман поставил крест на карьере знаменитости и заставил уехать из СССР.
Дело в том, что однажды Видов познакомился с Натальей Федотовой и ее подругой Галиной Брежневой. Артист тут же влюбился в Федотову, и уже спустя две недели они стали мужем и женой. Однако их брак продлился недолго: актриса не считала супруга ровней, поэтому начала роман с Фиделем Кастро. В итоге Видов через несколько лет подал на развод.
Решение расторгнуть брак негативно сказалось на его карьере. Дело в том, что Федотова начала строить козни против бывшего мужа: Видова перестали приглашать в кино, режиссеры забыли про него, а бывшие друзья даже не здоровались на улицах. Он несколько лет просидел практически без работы и решил, что нужно уезжать из страны.
«Я дозрел и понял, что в СССР мне делать нечего», — вспоминал артист в одном из интервью.
За границей артисту удалось построить успешную карьеру. Он активно снимался в Голливуде и, например, стал коллегой Арнольда Шварценеггера в культовой «Красной жаре». Скончался же Видов весной 2017-го, не справившись с онкологией.