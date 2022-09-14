Об эмиграции не задумывался: кто вынудил кумира миллионов Олега Видова покинуть страну

Олег Видов был одним из самых успешных российских актеров. Миллионы поклонниц следили за каждым его шагом и ждали на экранах его новые проекты. Однако неудачный роман поставил крест на карьере знаменитости и заставил уехать из СССР.

Дело в том, что однажды Видов познакомился с Натальей Федотовой и ее подругой Галиной Брежневой. Артист тут же влюбился в Федотову, и уже спустя две недели они стали мужем и женой. Однако их брак продлился недолго: актриса не считала супруга ровней, поэтому начала роман с Фиделем Кастро. В итоге Видов через несколько лет подал на развод.

Решение расторгнуть брак негативно сказалось на его карьере. Дело в том, что Федотова начала строить козни против бывшего мужа: Видова перестали приглашать в кино, режиссеры забыли про него, а бывшие друзья даже не здоровались на улицах. Он несколько лет просидел практически без работы и решил, что нужно уезжать из страны.

«Я дозрел и понял, что в СССР мне делать нечего», — вспоминал артист в одном из интервью.

За границей артисту удалось построить успешную карьеру. Он активно снимался в Голливуде и, например, стал коллегой Арнольда Шварценеггера в культовой «Красной жаре». Скончался же Видов весной 2017-го, не справившись с онкологией.