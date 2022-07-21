Об Анисиной забыл: 61-летний Джигурда пустился во все тяжкие

Артист предпочел ни в чем себе не отказывать.

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, рассказав о совместном досуге с Никитой Джигурдой. Как оказалось, артист помогал танцовщице покупать бикини.

По словам балерины, вместе со своим верным другом они отправились на совместный шоппинг по столичным магазинам. При этом Джигурда решил не ограничивать себя, поэтому помог выбрать Волочковой даже миниатюрный купальник, а после — сфотографировался рядом с ней.

«Никита выбрал для меня красный купальник в стразах... Лично я доверяю вкусу Никиты», — рассказывает балерина.

Пользователи Сети с удивлением отнеслись к записи артистки балета. Многим из них снимок показался чересчур откровенным, а часть фанатов даже осудила артистов за их совместные развлечения. Некоторые поклонники и вовсе вспомнили о возлюбленной Джигурды Марине Анисиной, которой тот регулярно публично признается в любви.