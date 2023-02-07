Об актерстве вспоминать отказывается: куда пропал несуразный бандит из «Ералаша»

Когда-то Сергей Шелгунов блистал на экране в образе долговязого бандита из детского юмористического киножурнала «Ералаш». Он вполне мог стать известным актером, однако принял твердое решение не связывать свою жизнь с кинематографом.

Несмотря на то, что Шелгунов отличается довольно брутальной внешностью, характер у него добрый и скромный. Именно из-за скромности он не стал поступать в актерское училище и выбрал для себя профессию кровельщика.

О своем актерском прошлом Шелгунов отказывается даже вспоминать. Поклонники актера пишут на портале «Кино-Театр », что не раз видели знаменитость, но тот не желает признаваться, что когда-то часто появлялся на съемочных площадках.

Между тем известно, что звезда «Ералаша» был не против, чтобы его сын Ярослав стал актером. Однако звездный наследник не пожелал исполнить мечту своего отца.