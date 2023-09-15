О звездном прошлом пришлось забыть: что стряслось с Сан Санычем из «Школы ремонта»

Шоу «Школа ремонта» стало одним из самых успешных на отечественном телевидении. Зрители наблюдали не отрываясь за бригадой рабочих и дизайнерами, обновляющими квартиры и загородные дома участников программы. А одним из главных героев проекта стал прораб Сан Саныч в исполнении Александра Гришаева.

Как оказалось, герой проекта до начала съемок не был связан с миром ремонта. Но он так органично вжился в свою роль, что зрители не сомневались: Гришаев не артист, а настоящий строитель, который долгие годы провел на стройке.

И после окончания съемок проекта он опять вернулся к своей актерской работе. Но пандемия коронавируса заставила Гришаева пересмотреть творческие планы. Из-за отсутствия работы он запустил блог о ремонте, в котором предстал в любимом публикой образе. И с тех пор рассказывает о строительстве, окончательно оставив свою актерскую карьеру.