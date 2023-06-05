О звезде «Серебряного тренера» забыли: увидите ее фото и все поймете

Теперь она подходит лишь для одной роли.

Многим актрисам приходится прибегать к пластическим операциям, чтобы выглядеть привлекательно, но Алефтине Евдокимовой природа сделала настоящий подарок. Артистка выиграла в генетическую лотерею и стала настоящей красавицей. Она могла похвастаться нежным овалом лица, аккуратным носиком и милой, немного застенчивой улыбкой.

Когда девушка впервые появилась на больших экранах, она быстро обзавелась толпами поклонников. Но зрителей привлекла не только внешность актрисы. В дебютном фильме «Серебряный тренер» режиссер доверил ей одну из ведущих ролей, что говорит о таланте, о безусловном таланте начинающей артистки.

Однако сегодня Евдокимова уже не снимается в кино. Прожитые годы сильно на ней отразились, и когда-то привлекательные черты лица кардинально изменились. Вследствие этого старушке предлагают лишь роли пожилых дам, от которых она всегда отказывается. Поэтому поклонники постепенно забыли о такой талантливой актрисе, как Алефтина Николаевна.