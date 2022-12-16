О жене Дуба из «Операции "Ы"» мало кто знал: гляньте на эту красавицу-актрису

Великолепный актер Виктор Павлов большинству зрителей знаком по короткой, но ярчайшей роли изобретательного студента из «Операции „Ы“». Артист всю свою жизнь был востребованным в кино и максимально реализовался в профессии.

В делах семейных Павлов тоже обрел свое счастье. С супругой, актрисой Татьяной Говоровой, он познакомился в театре имени Ермоловой. Они были вместе 40 долгих и счастливых лет, пока уход Павлова из жизни их не разлучил.

Говорова позднее вспоминала день, когда впервые увидела своего будущего супруга. Тогда его только приняли в театр, и артист сильно волновался, не находил себе места. Татьяна даже удивилась, почему руководство приняло такого нервного актера.

Но потом Павлов освоился и стал своим в кругу коллег. Говорову покорило то, как проникновенно актер исполнял романсы. Тогда-то она и влюбилась в его тонкую и ранимую душу. Вскоре между ними начались отношения, и актеры поженились. Очаровательная артистка с миловидными чертами стала появляться в кино намного реже, посвятив себя мужу и дочери.