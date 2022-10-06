О «запрете» песен Пугачевой на радио выдали все как есть: «Сейчас неприлично»

Алла Пугачева совсем недавно позволила себе целый ряд критических замечаний, после чего вместе с детьми покинула Россию и направилась в Израиль. Но еще до этого россияне стали замечать, что песни артистки по какой-то причине пропали из ротаций на радиостанциях.

Издание Teleprogramma.pro выяснило у радиоведущей Аллы Довлатовой, что это никак не связано с поведением Пугачевой. По ее мнению, настоящая причина заключается в том, что Примадонна уже два десятка лет не записывала никаких новых композиций.

Довлатова добавила, что в свете последних событий «вообще неприлично задавать такие вопросы». Она считает, что сейчас в России есть гораздо более важные проблемы, нежели то, что находится в чартах и плейлистах. «Мне кажется, нет людей, которых интересует, чьи песни крутятся», — цитирует радиоведущую издание Teleprogramma.pro.