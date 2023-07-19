О выходках внуков Карла III заговорила вся Британия: семья стыда не оберется

Члены королевской семьи должны на публике вести себя идеально, даже самые юные. Но дети принца Уильяма остаются прежде всего детьми. Снова и снова маленькие сорванцы становятся предметом обсуждения всей Великобритании.

На днях внуки короля Карла III вместе с родителями посетили финал Уимблдона. На матче между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем принц Джордж и принцесса Шарлотта явно скучали и начали, как всегда, строить забавные рожицы.

В прошлом году на матче присутствовал маленький Луи, и тогда все внимание публики было приковано к нему. В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли на Уимблдон только старших детей, но вели они себя не менее примерно. За матчем ребята следили очень внимательно и не скрывали своих эмоций. А вот во время вручения приза они всем своим видом показывали, что официальные мероприятия их не радуют. По лицу Джорджа можно точно сказать, что этот мальчик не горит желанием стать королем и проводить так каждый свой день.