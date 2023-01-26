О всесоюзной славе не мечтала: куда пропала усатая Зарина из «Белого солнца пустыни»

Фильм «Белое солнце пустыни» пришелся по нраву зрителям и подарил популярность многим засветившимся в нем актерам. Вот только сохранить ее смогли далеко не все.

В качестве яркого примера можно привести Аллу Лименес, воплотившую в картине Владимира Мотыля усатую Зарину. Она запомнилась зрителям не только своей необычной внешностью, но и тем, что говорила грубым мужским голосом.

Любопытно, что Лименес никогда не хотела стать актрисой, а на съемочную площадку картины и вовсе попала случайно. Артистка попалась на глаза помощнику режиссера, и он тут же предложил ей роль. Алла согласилась, но не для того, чтобы обрести всесоюзную славу, а чтобы получить возможность побывать в Средней Азии.

Впоследствии Лименес никогда больше не снималась в кино. Она получила профессию инженера и трудилась по специальности всю оставшуюся жизнь.