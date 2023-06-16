О вековой традиции придется забыть: Уильям еще не стал королем, но разочаровал британцев

Совсем скоро британский монарх Карл III отпразднует свой второй день рождения. Дело в том, что традиционно правители страны отмечают этот праздник дважды. Первый день рождения фактический, а второй — официальный, который каждый раз выпадает на июнь.

Начало этой традиции положил король Георг II, который правил в 18 веке. С тех самых пор монархи Британии с размахом отмечают два дня рождения к радости своего народа. Однако нынешний наследник престола принц Уильям нарушит это правило.

Старший сын Карла III родился в июне, поэтому нет никакого смысла отмечать два праздника подряд. Граждане страны уже разочарованы этим фактом, ведь они будут лишены праздника и грандиозного торжества. Старший сын Уильяма принц Джордж тоже появился на свет летом, поэтому давняя традиция может прерваться надолго.

Карл III активно готовится к официальному празднику. Известно, что он проедет верхом по лондонским улицам на глазах у британских граждан.

Также в этот день состоится торжественный Парад королевской гвардии, в котором примут участие солдаты и музыканты.