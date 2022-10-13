О травле молчали годами: знаменитая сага едва не сломала судьбу «Гарри Поттера»

Когда Дэниэл Рэдклифф стал Гарри Поттером, ему было 10 лет. Как только история о жизни мальчика, который выжил, вышла на экраны, юный актер проснулся знаменитым. Время показало, что он оказался совершенно не готов к тем испытаниям, которые ему уготовила слава.

Одноклассники Рэдклиффа в частной школе для мальчиков не обрадовались тому, что их сверстник в один миг стал звездой всемирной величины. Это привело к тому, что актер столкнулся с жесткой травлей. Долгие годы он предпочитал молчать о том, что знаменитая сага едва не сломала его судьбу.

Дэниэла унижали, при любом удобном случае вставляя ему палки в колеса. Тогда родителям актера не оставалось ничего другого, кроме как перевести его в другую школу. Отметим, что ранее артист признавался в том, что из-за всего, что с ним происходило во время работы над проектом, пристрастился к спиртному и впоследствии приложил немало усилий, чтобы избавиться от пагубной зависимости.