О трагедии Орейро на съемках «Дикого ангела» не знал никто: все дело в «муже»

Карьеру Наталия Орейро начала еще в 1994 году. Тогда 16-летняя актриса прошла кастинг на роль в мелодраме «Непокорное сердце». На съемках она познакомилась с актером Пабло Эчарри, с которым у нее вскоре разгорелся жаркий роман. Целеустремленная девушка активно шла к популярности, и ее старания окупились в 1998 году. Тогда Орейро получила главную роль Милагрос в сериале «Дикий ангел».

Проект имел успех не только в Аргентине, но и по всему миру. В России актрису немедленно окрестили «нашей Наташей», ее популярность не ослабла за эти годы. Но поклонники даже не догадывались, какую личную драму скрывала жизнерадостная актриса на съемках «Дикого ангела».

Растущей известности подруги Пабло оказался не рад. Каждый вечер дома Наталию ждал новый скандал. Кроме того, мужчина ревновал актрису из-за слухов о ее служебном романе с Факундо Арана, которые активно подогревались в прессе. Однажды гражданский муж и вовсе поставил Орейро перед ультиматумом: либо семья, либо работа. Актриса выбрала карьеру и в 2000 году рассталась с Эчарри. Разрыв поверг ее в тяжелую депрессию.