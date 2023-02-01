О Тане Рыбаковой говорила вся Россия: какая сейчас толстушка, ставшая красоткой (фото)

Татьяна Рыбакова страдала от лишнего веса с подросткового возраста: еще в 15 лет она весила 100 килограммов. Со временем это сказалось на ее здоровье, поэтому она решила самостоятельно похудеть и привести себя в спортивную форму, из-за чего стала известна на всю страну.

В течение трех лет она активно занималась в тренажерном зале, следила за своим питанием и вела здоровый образ жизни. В итоге ей удалось избавиться от 55 килограммов, а после достижения результата она начала рассказывать о каждом шаге в своем блоге. Татьяна не скрывает: самым главным для нее было не похудеть, а сохранить достигнутый результат.

Со временем популярность Татьяны только росла. Сейчас девушка является одним из самых известных блогеров, а число ее подписчиков превышает 200 тысяч человек. Она продолжает рассказывать о том, как привести себя в форму, и дает советы поклонникам со всего мира, а благодарные подписчики осыпают ее комплиментами и признаются, что именно она помогла им привести себя в форму.