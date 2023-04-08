О такой мечтает любой мужчина: как выглядела в молодости «вечная бабушка» Ёла Санько

В фильмографии Ёлы Санько можно насчитать более 150 ролей. Правда, ее появления на экране часто ограничиваются несколькими минутами. Однако даже за это короткое время она успевает создать яркий образ своей героини, который быстро запоминается зрителям.

Особенно хорошо актрисе удаётся изображать пожилых женщин, благодаря чему она и стала «вечной бабушкой». Но в молодости у девушки не было ни одного намека на то, что она когда-то получит такое прозвище. У красавицы был острый подбородок, аккуратный носик и большие ярко-голубые глаза. С такой выразительной внешностью артистке легко удавалось очаровывать мужчин.

И даже сегодня Ёла остается привлекательной женщиной с утонченными чертами лица. Она продолжает сниматься в кино и сериалах. А в один год на экраны выходит сразу несколько проектов с ее участием, что, несомненно, достойно уважения.