О такой любви мечтают все: вспомним, кто из советских актеров прожил в браке больше 50 лет

«Что чокнутый, что влюбленный — это для медицины одно и то же», — произносит единственный работник отдела магической древесины Фома Остапович Брыль в фильме «Чародеи».

Многим кинозвездам удалось достичь не только творческих вершин, но и обрести личное счастье и прожить со своими вторыми половинами более полувека.

Алексей Баталов и Гитана Леонтенко познакомились, когда ей, артистке цирка, было всего 18, а начинающему актеру 25. С той встречи минуло несколько лет, но судьба все равно привела их в ЗАГС. В браке они прожили 54 года. «Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога», — писал Баталов о своей избраннице.

Андрей Мягков встретил Анастасию Вознесенскую в Школе-студии МХАТ и тут же влюбился.

«Я иногда вглядывалась в него и думала: что, я с этим человеком всю жизнь должна быть?» — вспоминала артистка, а через год они поженились и прожили душа в душу 58 лет.

Супруга Мягкова умерла через месяц после него. Александр Лазарев и Светлана Немоляева, Владимир и Надежда Самойловы, Сергей Герасимов и Тамара Макарова, Василий и Елена Ливановы — суперзвезды отечественного кино доказали, что любовь живет не три года, а 50 и больше лет.