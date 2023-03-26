О таком женщины стыдливо молчат: мужчина показал лицо сразу после пластики (фото)

Современные мужчины заботятся о красоте не меньше, чем женщины. Особенно это касается публичных персон. Так, стилист Александр Рогов недавно признался, что сделал блефаропластику и даже выложил свои фото без прикрас.

Ведущий поделился с подписчиками снимками, сделанными сразу после операции. Рогов предстал со швами, синяками и отеками, чем немало шокировал своих фанатов. Они оценили его смелость и искренность, а также отметили, что ни одна женщина не способна на такую откровенность. Ведь дамы, как правило, рассказывают о подобных манипуляциях только самым близким подружкам, да и не то всегда.

Блефаропластику проводят для того, чтобы сделать взгляд более распахнутым. Рогов уже два раза проходил через эту процедуру. Стилист признался, что впервые делал такую операцию девять лет назад, но облегченную версию. На этот же раз Александру провели верхнюю и нижнюю блефаропластику. Стилист посетовал, что приходить в себя после процедуры было тяжело, а первые две недели оказались самыми невыносимыми.