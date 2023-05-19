О таком вспоминать стыдно: на что пошла Лолита ради денег

Выбора у нее не было.

Лолита стала узнаваемой персоной в самый разгар 90-х. В те лихие времена она выступала в составе дуэта «Академия» вместе с мужем Александром Цекало. Артистке приходилось идти на отчаянные поступки, чтобы заработать. Однажды это привело к курьезному случаю.

В 90-е процветал криминал, а бандиты считались авторитетными людьми. В дни, свободные от разборок, они устраивали пышные празднества, на которые приглашали топовых звезд. Однажды бандиты пригласили на мероприятие Лолиту с Цекало.

По понятным причинам артисты не могли отказаться от такого предложения. После оплаты солисты «Академии» прибыли на «сцену». Разодетые артисты начали петь зажигательные композиции «А муж пошел за пивом», «Хочешь, но молчишь» и другие. Но бандиты за столиками не улыбались и не аплодировали. Позднее выяснилось, что это были поминки криминального авторитета. Ситуация вышла крайне неловкая.

«Никто нас не предупредил. Отработали артисты веселый репертуар без всякой корректировки на ситуацию», — рассказал продюсер Анатолий Демидов журналистам «Комсомольской правды».

Наверняка Лолите стыдно вспоминать об этом, как и о том, что ей приходилось вытанцовывать перед бандитами.