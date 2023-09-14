О таком мечтают все женщины: потеряете дар речи, увидев это фото отца Алисы Тепляковой

О семье Тепляковых, которая живет в однокомнатной квартире и воспитывает сразу семерых детей, известно почти каждому. Всех отпрысков уже называют гениями. Ведь самая старшая девочка Алиса в девятилетнем возрасте смогла стать студенткой МГУ.

Сейчас глава семьи Евгений Тепляков не выглядит мечтой любой женщины: с длинными косматыми волосами, усами и бородой он похож скорее на аскетичного отшельника, чем на успешного москвича. А именно таким он был всего несколько лет назад. Тогда и выглядел Евгений Тепляков иначе: гладко выбритый блондин с аккуратной прической и обаятельной улыбкой мог бы сниматься в рекламе или кино. Он был почти эталонным красавцем, кроме того преуспевал в работе.

Именно за такого человека и выходила замуж его избранница Наталья. Но со временем она тоже переняла взгляды мужа и согласилась отказаться от больших денег и излишеств ради своих убеждений.