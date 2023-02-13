О таком мачо мечтает каждая девушка: гляньте, каким стал пухлый панк из «Ералаша»

Глеб Бауэр прославился тем, что засветился в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Больше всего юный артист запомнился зрителям в образе пухлого панка с ирокезом. Однако с тех пор немало воды утекло, и внешность звезды экрана кардинально изменилась.

Нельзя сказать, что актерская карьера знаменитости сложилась удачно. В его фильмографии не так уж много работ, к тому же в большинстве этих проектов артист засветился не в главных, а в эпизодических ролях. И если большими успехами в отечественном кинематографе Бауэр похвастаться не может, то его внешность — другое дело.

Сегодня 32-летнего артиста можно смело назвать настоящим мачо, о котором мечтает каждая женщина: от мальчика с лишним весом не осталось и следа. Актер не только похудел, но и обзавелся густой бородой, делающей его образ невероятно мужественным и брутальным.