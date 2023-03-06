О таком даже вспоминать стыдно: как в российских ток-шоу обманывали народ

Во всевозможных телепередачах на отечественном телевидении можно увидеть бесчисленное множество разных людей. И порой они даже становятся весьма яркими героями выпусков. Однако их речь и как будто заранее подготовленные ответы наводят на мысли о том, что их появление на экране далеко не случайно.

Как выяснилось, многие персонажи из российских ток-шоу — это хорошо подготовленные актеры, закончившие такие престижные вузы, как ВГИК и ГИТИС. К примеру, на съемках передачи Валерия Комиссарова «Моя семья» устраивались целые капустники с участием выпускников театральных институтов.

Молодые артисты были совсем не против сниматься в таких программах, поскольку за один рабочий день можно было получить около 200 долларов. Именно поэтому юноши и девушки соглашались изображать недовольных зрителей или главных героев с весьма неоднозначным прошлым. Более того, начинающие актеры могли иногда выходить за рамки сценария и даже приукрашивать свою историю.