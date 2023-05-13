О таких мечтает каждая девчонка: только взгляните на сыновей «Маши Березиной»

О зеленоглазой красавице Анне Азаровой заговорили после выхода сериала «Дорогая Маша Березина». Затем модель и актриса снялась в картинах «Молодой Волкодав» и «День выборов». Карьера Азаровой стремительно шла в гору, однако она внезапно перестала появляться в кино. Оказалось, что Анна выбрала семью и воспитание детей.

Всего у актрисы четверо наследников: сыновья-близнецы Дмитрий и Григорий, а также дочери Александра и Маруся. Сегодня старшим отпрыскам Азаровой уже по 15 лет, и они растут очаровательными юношами. Мальчики унаследовали от матери привлекательную внешность, а один из близнецов — точная копия Анны. Нет сомнений, что многие девчонки мечтают встречаться с этими симпатичными парнями.

Недавно стало известно, что Азарова возвращается в мир кино. Совсем скоро на малые экраны с участием актрисы выйдет сериал «Звездный суд». Соскучившиеся поклонники Анны наконец-то насладятся красотой ее пронзительных глаз и увидят ее загадочную улыбку.